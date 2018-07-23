В Узбекистане бороться со взяточничеством решили и ректоры вузов

CA-NEWS (UZ) - Ректоры вузов Узбекистана обнародовали обращение к абитуриентам и их родителям. В обращении, опубликованном на сайте Министерства высшего и среднего специального образования, ректоры вузов попросили не давать взяток «коррупционерам – взяточникам и вымогателям».

«Мы – ректоры обещаем организовывать процесс образования и воспитания в соответствии с современными требованиями, внедрять передовые инновационные идеи, создавать условия для одаренной молодежи в реализации своих возможностей, вместе с этим предотвратить взяточничество и вымогательство, которые оказывают отрицательное воздействие на развитие отрасли, заковывает в кандалы современное образование, а также быть во всем честными и поступать справедливо, превратить вузы в место истинного просвещения», – говорится в обращении ректоров.

Вместе с тем, ректоры узбекских вузов просят абитуриентов и их родителей не попасть в ловушку «мошенников и вымогателей». «К сожалению, мировоззрение мошенников и вымогателей не поменяется... Не попадитесь в их ловушку... Не забывайте одну истину! Человек, поступивший в вуз за взятку, всю жизнь будет пытаться вернуть себе эти деньги», – говорится в обращении.

Стоит отметить, что ректоры вузов в Узбекистане впервые выступают с подобным публичным обращением к абитуриентам и их родителям.

Кроме того, в этом году было объявлено о том, что тесты при поступлении в высшие учебные заведения будут проводиться иначе, чем в предыдущие годы.

В этом году в 60 высших образовательных учреждений Узбекистана и их 19 филиалов документы подали более 675 тысяч абитуриентов. Это на 54 тысячи ниже прошлогоднего показателя.