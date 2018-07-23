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  23 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе началась летняя школа молодых монголоведов

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 22 июля стартовала ежегодная летняя школа молодых монголоведов, которая организуется под эгидой министерства образования, культуры, науки и спорта и национальным советом монголоведения, передает Montsame.

Летняя школа молодых монголоведов проводится с 1989 года. Главной целью мероприятия является знакомство будущих монголоведов с жизнью монгольских кочевников и активизация их обучения в языковой среде. В этот раз в Монголию приехали 30 молодых ученых из 16 вузов и исследовательских центров, расположенных в 11 странах: России, США, КНР, Франции, Германии, Японии, Венгрии, Лаосе, КНДР и Турции.

Уроки летней школы продолжатся до 4 августа. В ходе занятия молодые ученые не только будут слушать лекции знаменитых монголоведов и преподавателей института языка и литературы и института истории и археологии академии наук Монголии, монгольского государственного университета, монгольского государственного университета культуры и искусства, монгольского государственного университета образования, но и познакомятся с культурой и бытием монгольского народа.

Напомним, монголоведы являются важнейшим мостом, который соединяет Монголию с другими странами. Именно они внесли и вносят значимые вклады в популяризацию нашей страны на основе своих научных исследований.

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