В Рошткалинском районе Таджикистана начался ремонт дороги

CA-NEWS (TJ) - Начался ремонт автодороги в районном центре Рошткалинского района. С привлечением дорожной техники и рабочей силы ООО «Панч» будет заасфальтирован трёхкилометровый участок дороги райцентра, передает dialog.tj.



Автодорога Хорог-Рошткалъа была заасфальтирована в далёком 1985 году и до сих пор продолжает служить жителям. Несмотря на ежегодное проведение частичного ремонта, состояние этой дороги во многих местах совершенно разрушенное.

Приведение автодороги в соответствие со стандартами требует значительных капиталовложений, поэтому все силы предприятия по содержанию автодорог района в основном направлены на восстановление самых опасных участков. К сожалению, количество транспортных средств в области с каждым годом продолжает увеличиваться и это, конечно же, сказывается на состоянии автодороги.

По словам директора предприятия, Гулома Пиракова, в 2018 году благодаря выделенным 3 миллионам сомони со стороны Дирекции по строительству государственных объектов при аппарате Президента Республики Таджикистан удалось заасфальтировать уже 500 метров автодороги центра района. Согласно планам, работы по асфальтированию на этом участке будут закончены до начала августа текущего года.

Работы находятся по контролем предприятия по содержанию дорог Рошткалинского района, в введении которого находится 154 километра.

Следует отметить, что в этом году со стороны Министерства транспорта Республики Таджикистан предприятию выделено дополнительно 10 тонн ГСМ и 43 тысячи сомони на ремонт и содержание дорожной техники.