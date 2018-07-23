Туркменистан занял 1 место среди стран Центральной Азии по распространению рабского труда, Кыргызстан - последнее

CA-NEWS (KG) - В мире насчитывается 40,3 миллиона рабов, отмечается в Глобальном индексе рабства 2018, где приведена статистика 167 стран.

В отчете включены любые формы современного рабства, в том числе принудительный и детский труд, сексуальная эксплуатация и принудительный брак. Среди женщин рабский труд распространен намного больше – 71%. Из них 24,9 миллиона женщин и девочек вынуждены заниматься подневольным трудом, 15,4 миллиона принудительно вступили в брак.

Лидирует в рейтинге Северная Корея, где более 10% населения заняты подневольным трудом. В первую десятку стран с наибольшим распространением рабства также вошли Эритрея (93 живущих в рабстве на одну тысячу населения), Бурунди (40 человек на одну тысячу), ЦАР и Афганистан (по 23 человека), Мавритания (21 человек), а также Южный Судан, Пакистан, Камбоджа и Иран (16-20 на одну тысячу населения).

Первое место среди стран Центральной Азии занял Туркменистан (17 место в рейтинге). Затем расположились Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. Лучшая ситуация в регионе — в Кыргызстане (85 место из 167 возможных).