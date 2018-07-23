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  23 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Согдийской области планируют создать 88 новых промышленных предприятий и цехов

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане 88 промышленных предприятий и цехов с 1 тыс. 613 новыми рабочими местами планируется создать в текущем году в Согдийской области, сообщает Авеста.

За первое полугодие 2018 года в области создано 47 новых промышленных предприятий и цехов с 684 новыми рабочими местами.

В частности, в отчетный период на территории области создано 19 швейных предприятий и цехов, в которые трудоустроено 293 человек. Швейные цеха созданы в городах и районах Худжанд, Ашт, Деваштич, Спитамен, Дж.Расулова, Айни и Б.Гафурова.

Высокий рост производства в отчетный период показали города и районы Худжанд, Бустон, Исфара, Истиклол, Конибодом, Айни, Зафаробод, Ашт, Спитамен, Дж.Расулова и Б.Гафурова.

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