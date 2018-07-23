Власти Таджикистана заявили, что больной раком внук лидера ПИВТ может выехать за пределы страны

CA-NEWS (TJ) - Власти Таджикистана заявляют, что больной раком внук лидера запрещенной в стране партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддина Кабира может в сопровождении матери, выехать за пределы страны. Четырехлетнему Хамзе (Ибрагиму) Тиллозода необходимо лечение за границей, сообщает Радио Озоди.

В распространенном 23 июля заявлении ГУ пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана говорится, что имена Хамзы Тиллозода и его близких не фигурируют в списках лиц, которым запрещен выезд за пределы Таджикистана. «Никаких запретов на выезд из страны для Хамзы (Ибрагима) Тиллозода не существует», - говорится в заявлении.

Родные ребенка не обращалась в соответствующие органы для получения паспортов для него и для себя, заявляют в ведомстве.

Тем временем, по сообщению родственников, власти еще три года назад изъяли паспорт у матери ребенка – Мижгоны Зайниддиновой.

Четырёхлетний Хамза (Ибрагим) Тиллозода болен эмбриональной карциномой. Для рака яичек характерен быстрый рост новообразования - размер опухоли увеличивается вдвое за 10-30 дней. Сообщается, что малышу непрофильные врачи в Таджикистане сделали операцию, результатом которой стали прогрессирование болезни и опухоли яичек.

Отец ребенка – Рухулло Тиллозода, сын Мухидддина Кабира, после сентябрьских событий 2015 года, когда власти обвинили ПИВТ в участии в попытке государственного переворота бывшего замминистра обороны Абдухалима Назарзода перебрался в Европу. Власти Таджикистана обвиняют Рухулло Тиллозода в том, что он по поручению отца передал 1,2 миллиона долларов мятежному генералу Абдухалиму Назарзода.

Жена и трое сыновей Рухулло Тиллозода все эти годы находятся в Таджикистане.

За последние сутки cотни человек подписали петицию к президенту Эмомали Рахмону с требованием разрешить матери вывезти ребенка за границу на лечение. «Его еще можно спасти. Не становитесь детоубийцами!», - говорится в петиции. Организаторы акции на сайте change.org также отмечают, что изъятие паспорта и запрет на выезд грубо нарушает ст 1, 5, 10, 14, 17,18, 19, 24, 34 Конституции Таджикистана.

Напомним, осенью 2015 года, после «мятежа» замминистра обороны Абдухалима Назарзода, Верховный суд Таджикистана объявил исламскую партию террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны. Власти считают, что лидер ПИВТ оказал содействие генералу Назарзода в совершении попытки государственного переворота. 14 высокопоставленных членов партии были приговорены к длительным срокам заключения, двое из них получили пожизненные сроки. Председатель ПИВТ Мухиддин Кабири, который с весны 2015 года находится за пределами страны, ранее отвергал все обвинения и заявлял, что уголовное преследование членов партии имеет политическую подоплеку.