Филиал российского ядерного вуза МИФИ откроют в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Открытие филиала российского Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ (Москва) предусмотрено постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "О создании и организации деятельности в городе Ташкенте филиала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". Текст документа опубликован в официальных СМИ республики.

Согласному документу, образовательная деятельность НИЯУ "МИФИ" начнется с 2019/2020 учебного года.

Организационной комиссии, которую возглавляет вице-премьер - председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Алишер Султанов, поручено, к началу учебного года обеспечить реконструкцию зданий и сооружений филиала, его оснащение необходимым инвентарем, современным учебным и лабораторным оборудованием. В срок до 1 августа 2019 года учебное заведение должно быть укомплектовано квалифицированным профессорско-преподавательским составом на конкурсной основе.

Минвузу Узбекистана совместно с головным учреждением поручено в месячный срок обеспечить разработку, согласование учредительных документов и госрегистрацию филиала НИЯУ "МИФИ" в установленном порядке.

Как сообщалось ранее, открытие филиала российского Национального исследовательского ядерного университета предполагает подготовку высококвалифицированных специалистов, которые со временем стали бы работать на будущей АЭС, которую намечено построить в Узбекистане с участием России.

Ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев со ссылкой на руководство Узбекистана сообщал, что первая атомная станция в республике может быть построена в Навоийской области (запад Узбекистана - ИФ). По его данным, "Росатом" предлагает построить в Узбекистане АЭС из двух современных блоков поколения III+ ВВЭР-1200 в сроки, которые узбекская сторона посчитает приемлемыми для себя.

В ноябре 2017 года по итогам переговоров в ходе визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Узбекистан были подписаны меморандум о сотрудничестве между ГК "Росатом" и Академией наук Узбекистана, а также контракт на производство и поставку ядерного топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ между АО ""ТВЭЛ"" (входит в структуру "Росатома") и Институтом ядерной физики АН Узбекистана.