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  23 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе пройдет международный музыкальный фестиваль «Интро-2018»

CA-NEWS (MNG) - Компания «Мажести Лэйбл» совместно с немецким Гёте-институтом и китайской культурной ассоциацией «Май Ай Пекин» планирует впервые организовать в Монголии международный молодежный фестиваль электронной музыки «Интро», который пройдет 4 августа в культурном комплексе «Монгол шилтгээн», передает Montsame.

На этот раз фестиваль пройдет под девизом «Давайте встретимся» и выступит на нем более 20 музыкантов из Монголии, Германии, Китая, Японии, Южной Кореи, Вьетнама и Литвы.

Напомним, фестиваль электронной музыки «Интро» за 8 года успел стать масштабным, новаторским, культурным и международным событием с уникальным форматом и контентом, сочетающим в себе современное искусство, актуальные и новейшие тенденции в электронной музыке.

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