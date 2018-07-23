РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане ожидаются пыльные бури

CA-NEWS (TJ) - Ожидается, что температура в Таджикистане чуть снизится, но взамен придет пыльная буря. В период с 25-28 июля в республике ожидается спад дневной температуры на 4-6 градусов, сообщает «Азия-Плюс».

В отдельных районах, за исключением ГБАО, ожидается усиление западного ветра до 17-22 м/с с пыльной бурей и мглой, сообщает агентство по метеорологии.

Также синоптики предостерегают, что 24-25 июля в связи с повышенным температурным фоном в бассейнах рек Пяндж, Вахш и Зеравшан сохранится угроза подъема уровня воды, а

в высокогорных районах - вероятность прохождения гляциальных селей.

Между тем, пока в Таджикистане и других странах региона люди изнывают от жары, в Тольятти и Краснодаре РФ прошли ливневые дожди, превратившие дороги в реки.

print
  • Секретная служба Дональда Трампа проверяет мяч подаренный Путиным в Хельсинки
  • В Алматы покатившийся без водителя автобус привел к ДТП
  • Сотрудники ГУВД Ташкента за одну ночь выявили 349 нарушений ПДД
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×