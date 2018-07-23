В Таджикистане ожидаются пыльные бури

CA-NEWS (TJ) - Ожидается, что температура в Таджикистане чуть снизится, но взамен придет пыльная буря. В период с 25-28 июля в республике ожидается спад дневной температуры на 4-6 градусов, сообщает «Азия-Плюс».



В отдельных районах, за исключением ГБАО, ожидается усиление западного ветра до 17-22 м/с с пыльной бурей и мглой, сообщает агентство по метеорологии.

Также синоптики предостерегают, что 24-25 июля в связи с повышенным температурным фоном в бассейнах рек Пяндж, Вахш и Зеравшан сохранится угроза подъема уровня воды, а

в высокогорных районах - вероятность прохождения гляциальных селей.

Между тем, пока в Таджикистане и других странах региона люди изнывают от жары, в Тольятти и Краснодаре РФ прошли ливневые дожди, превратившие дороги в реки.