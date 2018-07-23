В Ташкенте начался чемпионат CAFA

CA-NEWS (UZ) - Юношеская сборная Таджикистана (U-15) стартовала на чемпионате Центрально-азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) с крупной победы над командой Афганистана – 3:0.

В других матчах первого тура юноши Узбекистана был сильнее своих сверстников из Туркменистана – 4:1, а команда Ирана обыграла сборную Кыргызстана – 2:0.

Игры второго тура пройдут во вторник, 24 июля. Юношеская сборная Таджикистана сыграет с командой Узбекистана. Эта встреча пройдет на ташкентском стадионе «Пахтакор» и начнется в 18:00 часов.

Чемпионат CAFA среди юношеских сборных до 15 лет

1-й тур

Афганистан – Таджикистан – 0:3

Голы: Салохиддин Иргашев, 10 – с пенальти (0:1). Мехрубони Абдурауф, 22 (0:2). Мехрубони Абдурауф, 45 (0:3).

Таджикистан: Фируз Назаров, Муиб Саидов (Мухаммад Ахмадов, 68), Сухроб Сафаров, Мехрубони Абдурауф, Фирдавси Олимзода, Алиджон Содатсайров, Салохиддин Иргашев (Саидисроил Саидов, 51), Азизбек Хаитов, Мехроб Асоев (Содикджон Курбонов, 70+2), Партулло Хуршедзода (Хикматуллои Хайруллозода, 63), Некруз Туйчиев (Давлатбек Акрамов, 46).

Предупреждения: Али Шафа Ализада, Абдулла Али, Мохаммад Садик Барати (Афганистан), Фируз Назаров, Фирдавси Олимзода (Таджикистан).

Главный судья: Аскер Наджафалиев (Узбекистан).

Инспектор судей: Аллаберген Сапаев (Туркменистан).

Комиссар матча: Алим Арифов (Узбекистан).

22 июля. Ташкент. Стадион Транспортного института. 75 зрителей.

Туркменистан – Узбекистан – 1:4

Голы: Асадбек Кохорджонов, 8 (0:1). Шахзод Акрамов, 49 (0:2). Облаёрбек Рахматов, 54 (0:3). Облаёрбек Рахматов, 64 (0:4). Бегенч Максадов, 70+2 (1:4).

Главный судья: Солтани Амир Саман (Иран).

Инспектор судей: Бахром Саъдуллоев (Таджикистан).

Комиссар матча: Давлатманд Исломов (Таджикистан).

22 июля. Ташкент. Национальный стадион. 123 зрителя.

Кыргызстан – Иран – 0:2

Голы: Мехран Нафари, 34 (0:1). Алиреза Афхамходжабади, 40 (0:2).

Предупреждение: Алиреза Афхамходжабади (Иран).

Главный судья: Джумамурад Джумамурадов (Туркменистан).

Инспектор судей: Бахром Саъдуллоев (Таджикистан).

Комиссар матча: Давлатманд Исломов (Таджикистан).

22 июля. Ташкент. Национальный стадион. 54 зрителей.

Календарь оставшихся игр:

2-й тур

24 июля (вторник)

18:00 – Узбекистан – Таджикистан. Стадион «Пахтакор»

18:00 – Туркменистан – Иран. Стадион Транспортного института

21:00 – Афганистан – Кыргызстан. Стадион «Локомотив»

3-й тур

26 июля (четверг)

18:00 – Таджикистан– Туркменистан. Национальный стадион

18:00 – Узбекистан – Кыргызстан. Стадион Транспортного института

21:00 – Иран – Афганистан. Национальный стадион

4-й тур

28 июля (суббота)

18:00 – Кыргызстан – Таджикистан. Национальный стадион

18:00 – Афганистан – Туркменистан. Стадион Академии «Бунёдкора»

21:00 – Иран – Узбекистан. Национальный стадион

5-й тур

30 июля (понедельник)

18:00 – Таджикистан– Иран. Национальный стадион

18:00 – Туркменистан – Кыргызстан. Стадион Транспортного института

21:00 – Узбекистан – Афганистан. Национальный стадион