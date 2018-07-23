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  23 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Москве двое граждан Узбекистана взяли в заложники детей

CA-NEWS (UZ) - Граждане Узбекистана взяли в заложники двух детей, при попытке ограбить квартиру своих соотечественниц, сообщили российские СМИ.

По данным портала "ФедералПресс", 22 июля 2018, уроженка Узбекистана, 1993 года рождения, временно проживающая в Москве, находилась дома с двумя подругами. Примерно в 23:00 часов в квартиру ворвались двое граждан и, угрожая ножом, потребовали выдать деньги, драгоценные вещи и телефон. Неизвестные были в состоянии алкогольного опьянения. Женщина с подругами, выждав момент, выбежали из квартиры на улицу. Неизвестные закрылись в квартире изнутри и на связь не выходили, после гр. Ю.У. уточнила, что с двумя нападавшими остались в квартире несовершеннолетние дети в возрасте 5 и 7 лет.

В 03:30 часов сотрудниками СОБР было произведено вскрытие двери квартиры путем механического повреждения конструкции двери и в квартире были задержаны граждане Республики Узбекистан: З.М. 1989 г.р., ранее судим по ст. 158 ч. 41 УК РФ (кража) и А.А. 1990 г.р.

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