В Московской области в спортивной сумке обнаружили труп 5-летней девочки таджикских мигрантов

CA-NEWS (TJ) - Пятилетняя девочка найдена мертвой в спортивной сумке вблизи железнодорожной станции в подмосковном Серпухове. Как сообщил «Московский Комсомолец» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, предварительно установлено, что девочка пропала 22 июля с детской площадки дома, в котором проживала вместе с семьёй.

Другие сообщают, что девочка по имени Вайда пропала со двора в воскресенье днем. Она гуляла с подругой, когда к ним подошел неизвестный мужчина, предложил мороженое и игрушки и увел малышку в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. На месте происшествия работает группа из опытных следователей и криминалистов. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти. Проводится комплекс следственных и оперативно -розыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к убийству ребенка.

Погибшая в подмосковном Серпухове 5-летняя девочка росла в многодетной семье уроженцев Таджикистана. Кроме нее в семье подрастают еще трое детей.

Мать Вайды занималась воспитанием детей (старшей девочке 14 лет, еще одной девочке 2 года, мальчику 11 месяцев), отец перебивался случайными заработками. Сама семья не говорит по-русски, поэтому в полицию обращался их сосед.

Точная причина смерти погибшей пока не установлена.