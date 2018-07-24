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  24 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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«Охота кочевников». В Казахстане презентовали форму спортсменов на Азиатских играх в Индонезии

CA-NEWS (KZ) - Сборная Казахстана отправится на Азиатские игры в новой форме казахстанского производства.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, главной темой нового образа спортсменов стала «охота кочевников». Центральной фигурой коллекции был выбран сокол, исполненный в техно-стиле. В качестве основных деталей на всех изделиях можно отметить буквы «KZ».

Спортивная экипировка состоит из тренировочного и парадного костюмов, поло, шорт, футболок и других необходимых элементов. Всего 16 позиций. Вся форма изготовлена с учетом климатических особенностей страны-хозяйки летних Азиатских игр – Индонезии. Большинство вещей в экипировке изготовлены из трикотажного полотна.

Основными цветами формы стали темно-синий и белый, основным решением – чистые линии и минимализм.

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