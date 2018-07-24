В Таджикистане гаишник, вымогавший деньги у румынского туриста, не будет наказан

CA-NEWS (TJ) - Громкое уголовное дело в отношении сотрудника ГАИ, который вымогал деньги у путешественника из Румынии, прекращено в связи с его раскаянием в совершенном поступке. Об этом журналистам сообщил Комил Махмадизода, ответственный сотрудник кулябского регионального управления Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана, передает Радио Озоди.

По словам Комила Махмадзода, в отношении Саидшо Шарипова, сотрудника ГАИ Кулябского региона, было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 314 УК РТ – использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние (действие иди бездействие), совершено из корыстной или иной личной заинтересованности. За это деяние предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 250 до 365 показателей для расчетов, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до двух лет.

Комил Махмадизода подтвердил, что в инциденте с румынскими туристами, который произошел 28 июля 2017 года, сотрудник ГАИ злоупотреблял должностными полномочиями.

«Однако Саидшо Шарипов раскаялся в содеянном и поэтому в его отношение была применена статья 29 Уголовно-процессуального кодекса РТ «Освобождение лица от уголовного преследования в связи с раскаянием в содеянном», - сказал Комил Махмадизода. Согласно этой статье УПК РТ, суд, судья или прокурор а также следователь и дознаватель с согласия прокурора, вправе в связи с деятельным раскаянием отказать в возбуждении уголовного дела в отношении лица, впервые совершившего преступление средней тяжести».

Ранее Абдусаттор Искандарзода, начальник ОГАИ по Кулябу, сообщил, что двое сотрудников, уличенных во вымогательстве, освобождены от занимаемой должности.

Будет ли наказан поддельник Саидшо Шарипова по имени Мехровар - пока неизвестно.

Они нагло вымогали деньги, не подозревая, что на шлеме был видеорегистратор, отмечается в статье.

Путешественник из Румынии, побывавший в прошлом году в Таджикистане, рассказал, что на одном из постов ГАИ стал свидетелем наглого взяточничества.

В июле прошлого года 34-летний путешественник из Румынии Михай Сика вместе со своим другом приехал в Душанбе, чтобы потом отправиться на Памир. Инцидент произошел на обратном пути, 28 июля 2017 года на посту «Гулистон» при въезде в Куляб, когда байкеры возвращались в столицу.

На видео, снятом иностранцем, видно, что молодой инспектор подходит к туристам и спрашивает на таджикском «Откуда вы?». ​

Михай Сика рассказал 30 мая, что случай был из разряда «и смешно, и грешно». «Смешно, потому что мы не поняли друг друга. Сотрудник ГАИ не знал английского, мы - не понимали ни русского, ни таджикского. Он позвонил своему приятелю, который владеет английским, и передал нам трубку, тот объяснил, почему нас остановили», - сказал он.

После длительного разговора, сводившегося к тому, что иностранцы превысили допустимую скорость, милиционер потребовал с них 500 сомони ($53), но после согласился на 200 сомони ($21). Михай выложил деньги на сиденье машины мздоимца и в расстроенных чувствах вернулся к своему мотоциклу.

После этого иностранцы остались без единого сомони в кармане и совершали оставшийся путь до столицы, превозмогая жажду. По дороге не было ни одного банкомата, где они могли бы снять наличность с карты.

Михай Сика сказал, что гаишники даже не подозревали, что все происходящее они снимают на камеру – видеорегистратор был на шлеме одного из путешественников.

По его словам, за весь свой путь, пролегающий через Россию, Монголию, Кыргызстан, Казахстан лишь в Таджикистане они столкнулись с мздоимством. «Это было однажды и, к сожалению, в Таджикистане. Наверное, это был исключительный случай, который не говорит о том, что все правоохранители в вашей стране ведут себя так же», - добавил Михай.

Глава Таджикистана недавно потребовал строго наказать сотрудников силовых структур за мздоимство и грубое отношение к иностранным туристам и путешественникам. «Таких людей необходимо объявить предателями нации», - заявил Эмомали Рахмон на встрече с руководителями и активистами Согдийской области.