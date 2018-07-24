В Белом доме рассказали о «единственной договоренности» Трампа и Путина

CA-NEWS (CA) - Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон проведет в августе встречу со своим коллегой из России, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга для журналистов.

По ее словам, единственная договоренность, которая была достигнута между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным в Хельсинки, это то, что группы по нацбезопасности двух стран будут сотрудничать на рабочем уровне, и это взаимодействие сейчас продолжается и будет продолжаться.

«Я могу вам сказать, что посланник Болтон встретится со своим коллегой из России в следующем месяце в дополнение к встрече с другими европейскими коллегами», - сказала она, не уточнив, с кем именно и на чьей территории будет данная встреча.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.