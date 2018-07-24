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  24 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Экс-депутату ЖК Дамирбеку Асылбек уулу, задержанному в Казахстане, снова продлили арест

CA-NEWS (KZ) - Экс-депутату Жогорку Кенеша Дамирбеку Асылбек уулу, задержанному в Казахстане в ходе спецоперации, снова продлили срок ареста.

По данным пресс-службы Алматинского городского суда, арест продлен до 15 августа.

В феврале спецслужбы РК провели масштабную операцию в трех областях республики и Алматы, где по подозрению в организации контрабандных схем и увода товаров от таможенных платежей и был задержан депутат парламента Кыргызстана.

МИД Казахстана сообщил, что Д.Асылбек уулу является уроженцем Жамбылской области РК и имеет гражданство Казахстана. В апреле Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов лишила его полномочий депутата Жогорку Кенеша.

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