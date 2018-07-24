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  24 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Немецкий банк представит Узбекистану €500 млн

CA-NEWS (UZ) - Немецкий банк Deutsche Bank AG и Национальный банк Узбекистана заключили инвестиционное соглашение на сумму €500 млн, сообщают местные СМИ.

Средства будут направлены на кредитование проектов в различных отраслях экономики, в том числе в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства, медицины, металлургии и других направлений.

За счет средств Deutsche Bank AG будет профинансированы импортные поставки оборудования и других материалов из США, Китая, Кореи, Японии, Германии, Франции, Италии и Испании.

Напомним, в ноябре 2017 года Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана заключил несколько заемных соглашений с ведущими банками Германии на общую сумму €950 млн.

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