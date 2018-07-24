В полиции Алматы рассказали, кто из двух подозреваемых наносил удары ножом фигуристу Денису Тен

CA-NEWS (KZ) - Департамент внутренних дел города Алматы сообщил о ходе расследования убийства казахстанского фигуриста Дениса Тен.

По данным ДВД, в настоящее время досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 99 ч.2 (Убийство) Уголовного кодекса РК, продолжается. Подозреваемые Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов дали признательные показания в совершении данного преступления и выдали вещественные доказательства.

В частности, подозреваемый Кудайбергенов в ходе проверки показаний на месте показал место, где было спрятано орудие убийства – нож, который впоследствии был изъят и приобщен к материалам уголовного дела.

По данному уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая, судебно-медицинская экспертиза, медико-криминалистическая экспертиза орудия преступления, медико-биологическая экспертиза и др.

В ходе проведения очной ставки подозреваемый Киясов признался, что именно он наносил ножевые ранения Д.Тен. Вместе с тем, установлены очевидцы преступления, с которыми проведено опознание подозреваемых.