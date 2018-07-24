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  24 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В период с январь по июль 2018 года Монголия погасила около 70% внешнего долга 

CA-NEWS (MNG) - Монголия погасила около 70% внешнего долга, который должна выплатить в 2018 году. Об этом заявил министр финансов Монголии Чимэдийн Хурэлбаатар в ходе пресс-конференции для местных СМИ 23 июля, передает Xinhua.

По словам министра, в настоящее время бюджетный баланс Монголии является положительным, и темпы роста экономики страны на данный момент составляют 6,1%, передает Xinhua.

«Мы планируем и в дальнейшем расширять тесное сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ)», - добавил Хурэлбаатар.

Напомним, исполнительный совет МВФ утвердил 3х-летнюю программу финансовой помощи Монголии в мае 2017 года с целью оказания помощи в восстановлении ее экономики и обеспечения стабильного и всеобъемлющего роста в долгосрочной перспективе. В рамках этой программы Монголия от МВФ получила $184,55 млн.

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