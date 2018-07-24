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  24 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан в сентябре

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан в рамках участия в саммите совета сотрудничества тюркоязычных государств, который пройдёт 3 сентября в город Чолпон-Ата.

В городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области 21 июля министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев на полях консультативной встречи глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии провел встречу с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

Как сообщают кыргызские СМИ, стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в рамках официального визита президента Сооронбая Жээнбекова в Узбекистан (13-14 декабря 2017 года, Ташкент) и обмена визитами, в частности визита президента Шавката Мирзиёева в Кыргызстан в рамках его участия в саммите совета сотрудничества тюркоязычных государств (3 сентября 2018 года, Чолпон-Ата).

Отмечается, что в ходе встречи состоялось конструктивное обсуждение перспектив наращивания двустороннего сотрудничества, а также рассмотрены актуальные вопросы взаимовыгодных кыргызско-узбекских отношений в политической, водно-энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.

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