Сегодня Шавкату Мирзиёеву исполняется 61 год

CA-NEWS (UZ) - Во вторник, 24 июля, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отмечает свой 61-й день рождения.

Напомним, Шавкат Мирзиёев избирался в Олий Мажлис (парламент) страны. Возглавлял администрации Мирзо-Улугбекского района Ташкента, Джизакской и Самаркандской областей республики. В 2003 году был утвержден на пост премьер-министра Узбекистана.

В сентябре 2016 года, после кончины первого президента Узбекистана Ислама Каримова, Шавкат Мирзиёев был назначен временно исполняющим обязанности главы государства. 4 декабря 2016 года он одержал победу на внеочередных выборах президента страны.