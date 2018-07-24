Свыше 5,6 тыс. человек оштрафовано в Таджикистане за нарушения закона об обрядах

CA-NEWS (TJ) - Свыше 31,1 млн. сомони (более $3 тыс.) и около $25 тыс. в виде штрафов, госпошлин и других выплат в пользу государства взыскано судами в Таджикистане по итогам первого полугодия текущего года, передает Авеста.



Как сообщил на встрече с журналистами председатель Верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиён, накануне в Душанбе, за нарушения закона «Об упорядочении народных традиций, торжеств и обрядов» в суды поступило 317 административных дел, что меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 108 дел.

По словам главы Верховного суда, штрафные санкции за нарушения указанного закона применены в отношении 310 человек, с которых взыскано, в общей сложности 1,4 млн. сомони ($159 тыс.).

«Также в отчетный период суды рассмотрели 9 тыс. 742 административных дел, связанных с нарушениями закона «Об ответственности родителей за воспитание и обучение детей», что на 1 тыс. 579 фактов меньше, чем за аналогичный период прошлого года», – отметил Шермухаммад Шохиен.

По его словам, за нарушения данного закона оштрафованы 5 тыс. 644 человек, 2 тыс. 958 человек отделались предупреждениями.