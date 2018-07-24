РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Волонтеры из Кыргызстана и Казахстана убирают Арктику

CA-NEWS (KZ) - Волонтеры из России, Казахстана, Кыргызстана и Израиля приступили к сбору металлолома на необитаемом острове Вилькицкого, который расположен на востоке Карского моря.

Как сообщает пресс-служба посольства РК в РФ, в ходе экологической экспедиции также планируется провести научные исследования.

«Группа добровольцев приступила к работе. На сегодняшний момент вокруг острова еще довольно много льда, медведей вокруг нет, поэтому волонтеры могут начать работу. Помимо основной задачи – сбора металлолома, им нужно подготовить участки для его складирования и хранения. Также в планах – визуальный осмотр острова и ряд различных научных исследований», – рассказал руководитель общественной экосоциологической организации «Зеленая Арктика» Алексей Рудковский.

По его словам, всего на территорию острова поочередно высадятся две группы – 30 человек. Первый этап продлится до 28 июля, второй пройдет с 27 июля по 11 августа.

Производственный мусор скопился в Ямало-Ненецком округе, в том числе на островах, после первой волны интенсивного освоения Ямала, которая пришлась на 1960-1970 годы. Тогда при разработке месторождений углеводородного сырья экологические стандарты промышленной деятельности были менее строгими, в итоге образовалось большое количество так называемых объектов накопленного ущерба.

По словам заместителя директора департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Сергея Урамаева, Арктика – это главный регулятор климата на планете и сохранить ее в чистоте – задача не только Ямала и России, а дело международного характера.

print
  • Таджикистан через линию Интерпол разыскивает свыше 2,5 тыс граждан
  • Президент Ирана Хасан Роухани в августе посетит Узбекистан
  • В Москве двое граждан Узбекистана взяли в заложники детей
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×