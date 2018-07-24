Волонтеры из Кыргызстана и Казахстана убирают Арктику

CA-NEWS (KZ) - Волонтеры из России, Казахстана, Кыргызстана и Израиля приступили к сбору металлолома на необитаемом острове Вилькицкого, который расположен на востоке Карского моря.

Как сообщает пресс-служба посольства РК в РФ, в ходе экологической экспедиции также планируется провести научные исследования.

«Группа добровольцев приступила к работе. На сегодняшний момент вокруг острова еще довольно много льда, медведей вокруг нет, поэтому волонтеры могут начать работу. Помимо основной задачи – сбора металлолома, им нужно подготовить участки для его складирования и хранения. Также в планах – визуальный осмотр острова и ряд различных научных исследований», – рассказал руководитель общественной экосоциологической организации «Зеленая Арктика» Алексей Рудковский.

По его словам, всего на территорию острова поочередно высадятся две группы – 30 человек. Первый этап продлится до 28 июля, второй пройдет с 27 июля по 11 августа.

Производственный мусор скопился в Ямало-Ненецком округе, в том числе на островах, после первой волны интенсивного освоения Ямала, которая пришлась на 1960-1970 годы. Тогда при разработке месторождений углеводородного сырья экологические стандарты промышленной деятельности были менее строгими, в итоге образовалось большое количество так называемых объектов накопленного ущерба.

По словам заместителя директора департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Сергея Урамаева, Арктика – это главный регулятор климата на планете и сохранить ее в чистоте – задача не только Ямала и России, а дело международного характера.