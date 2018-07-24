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  24 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В «Авазе» открыли аквапарк

CA-NEWS (TM) - В национальной турзоне «Аваза» на днях открыли новый аквапарк.

По данным госинформагентства ТДХ, общая площадь комплекса составляет около 30 гектаров. На территории аквапарка есть как открытые, так и закрытые бассейны.

Центральное сооружение – 3-х этажный крытый аквапарк занимает более 41 тысячи квадратных метров, передает издание.

Сообщается, что строительство проекта реализовано Союзом Промышленников и Предпринимателей; его стоимость, однако, не называется.

Как сообщили "Хроники Туркменистана", главы Туркменистана, который отдыхает на побережье Каспия, на открытии не было.

Билет на одного взрослого человека на целый день стоит 120 манат ($34,3 по госкурсу или $6,7 по курсу «черного рынка»).

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