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  24 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Генпрокуроры стран СНГ соберутся в Душанбе в сентябре

CA-NEWS (TJ) - Очередное, 28-е заседание координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ состоится в Душанбе 20 сентября 2018 года, сообщили «Азия-Плюс» в генпрокуратуре Таджикистана.

По данным ведомства, в работе заседания, председателем которого будет генпрокурор России Юрий Чайка, ожидается участие генеральных прокуроров 9 государств – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, России, Таджикистана и Узбекистана.

Ожидается, что генпрокуроры обсудят вопросы наращивания сотрудничества, обмена информации, опыта работы и подготовки кадров.

«Окончательный вариант повестки дня душанбинской встречи генпрокуроров СНГ находится в стадии разработки», - сообщили в ведомстве

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