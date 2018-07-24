Лидера исламской партии Таджикистана обвиняют в измене родине и организации вооруженного мятежа

- Таджикистан, общество
- 12:01, 24 июля 2018
- Просмотров: 405
CA-NEWS (TJ) - В Душанбе экс-лидеру запрещённой в Таджикистане партии исламского возрождения Мухиддину Кабири заочно вменяется 16 уголовных статей, сообщает ТаджикТА.
В производство Верховного суда Таджикистана поступило уголовное дело в отношении лидера признанной террористической организацией Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддина Кабири.
Как сообщил на встрече с журналистами 23 июля в Душанбе председатель Верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиён, судебный процесс над лидером ПИВТ проходит в закрытом режиме.
По словам главы ВС, Кабири обвиняется в измене родине, организации вооруженного мятежа, создании экстремистской организации и в совершении ряда других преступлений.
Напомним, 4 сентября 2015 года в Таджикистане бандгруппой под руководством бывшего замминистра обороны Республики Таджикистан Абдухалима Назарзоды был совершен вооруженный мятеж, который силовыми структурами РТ был подавлен, а сам генерал убит.
Вскоре после этого генпрокуратура Таджикистана выступила с иском о признании ПИВТ террористической, обвинив руководство и активистов этой партии в причастности к попытке военного мятежа, который пытался осуществить А. Назарзода.
29 сентября 2015 года Верховный суд Таджикистана удовлетворил иск генпрокурора страны Юсуфа Рахмона о признании ПИВТ террористической и запретил ее деятельность на территории республики.
С марта 2015 года глава ПИВТ Мухиддин Кабири, опасающийся преследования властей, скрывается за границей.