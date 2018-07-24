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  24 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Лидера исламской партии Таджикистана обвиняют в измене родине и организации вооруженного мятежа

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе экс-лидеру запрещённой в Таджикистане партии исламского возрождения Мухиддину Кабири заочно вменяется 16 уголовных статей, сообщает ТаджикТА.

В производство Верховного суда Таджикистана поступило уголовное дело в отношении лидера признанной террористической организацией Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддина Кабири.

Как сообщил на встрече с журналистами 23 июля в Душанбе председатель Верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиён, судебный процесс над лидером ПИВТ проходит в закрытом режиме.

По словам главы ВС, Кабири обвиняется в измене родине, организации вооруженного мятежа, создании экстремистской организации и в совершении ряда других преступлений.

Напомним, 4 сентября 2015 года в Таджикистане бандгруппой под руководством бывшего замминистра обороны Республики Таджикистан Абдухалима Назарзоды был совершен вооруженный мятеж, который силовыми структурами РТ был подавлен, а сам генерал убит.

Вскоре после этого генпрокуратура Таджикистана выступила с иском о признании ПИВТ террористической, обвинив руководство и активистов этой партии в причастности к попытке военного мятежа, который пытался осуществить А. Назарзода.

29 сентября 2015 года Верховный суд Таджикистана удовлетворил иск генпрокурора страны Юсуфа Рахмона о признании ПИВТ террористической и запретил ее деятельность на территории республики.

С марта 2015 года глава ПИВТ Мухиддин Кабири, опасающийся преследования властей, скрывается за границей.

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