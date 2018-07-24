Аномальная жара в Узбекистане стала причиной переноса концертов Юлдуз Усмановой

CA-NEWS (UZ) - Совместное турне по стране известной узбекской певицы Юлдуз Усмановой и популярного юмориста Обида Асомова временно приостановлено. Кроме того, в Намангане и Бекабаде отложены концерты Усмановой.

Представители Усмановой заявили, что во время недавних двух концертов певицы несколько человек упали в обморок и были госпитализированы в больницу. По этой причине организаторы были вынуждены временно приостановить концерты певицы. 22 июля жителей Намангана, купивших билеты на концерт Юлдуз Усмановой, который должен был состояться на центральном стадионе «Навбахор», вернули обратно домой.

Напомним, что с 8 июля этого года началось концертное турне народной артистки Узбекистана Юлдуз Усмановой. Известный юморист, заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов сопровождает Усманову в ее концертном турне под названием «Для тебя и меня» («Сен ва мен учун»). Организаторы концертного турне Усмановой сообщили о переносе двух концертов певицы, которые должны были состояться 22 июля в Намангане и 23 июля в Бекабаде.

Руководитель пресс-службы объединения «Узбекконцерт» Давронбек Шукуров подтвердил информацию о том, что концерты Юлдуз Усмановой были приостановлены в связи с аномальной жарой, которая уже почти месяц царит в Узбекистане.

Концерты Юлдуз Усмановой в Намангане и Бекабаде отложены на сентябрь: 2 сентября певица выступит на стадионе «Навбахор» в Намангане, а 3 сентября – на стадионе «Металлург» в городе Бекабаде. Организаторы концертов Усмановой сообщили, что желающие могут вернуть деньги, потраченные на покупку билетов, либо прийти с уже купленными билетами на концерты певицы в сентябре.