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  24 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Наводнения во Внутренней Монголии в Китае унесли жизни 12 человек

CA-NEWS (MNG) - Вызванные ливнями наводнения в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая унесли жизни 12 человек, еще трое пропали без вести, сообщает Xinhua.

Местное метеорологическое управление установило «красный» уровень опасности. Метеорологи предупреждают о том, что дожди в регионе не прекратятся еще несколько дней и могут привести к наводнениям и оползням в различных населенных пунктах.

В зоне стихийного бедствия оказались почти 340 тысяч человек и власти вынуждены были эвакуировать в безопасные места 9,3 тысячи местных жителей.

По последним данным, в результате наводнения размыты дороги, затоплены свыше 157 тысяч гектаров посевных площадей и разрушены более 300 домов.

На данный момент экономический ущерб уже оценивается в $94 млн.

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