В Туркменистане продолжают практику искусственного снижения цен при проверках

CA-NEWS (TM) - На рынках Дашогуза (север Туркменистана) после отъезда проверяющих из Ашхабада, местные продавцы опять подняли цены на продукты, сообщает источник Азатлыка.

По его словам, накануне местные власти распорядились снизить цены на местных рынках в среднем на 15-30 процентов.

"Когда были проверяющие из Ашхабада, нас заставили продавать товар за низкую цену, из-за чего мы потерпели убытки. А теперь для того, чтобы покрыть убытки нам нужно поднять цены", - рассказал корреспонденту Азатлыка один из продавцов на рынке в Дашогузе.

Также источники в регионе сообщают о повышении курса доллара на "чёрном рынке", отмечая, что валютчики в Дашогузе торгуют в открытую, ничего не опасаясь.

"Если не купишь какой-нибудь товар сегодня, из-за дороговизны, на завтра он будет ещё дороже", - отмечает один из местных собеседников Азатлыка.