В Таджикистане женщина отрицает, что втыкала в тело своего малыша иглы

CA-NEWS (TJ) - Мать ребенка, в теле которого врачи обнаружили 10 игл, отвергает обвинение в том, что она намеренно втыкала в тело своего девятимесячного ребенка иголки. В беседе с Радио Озоди 23 июля Мухайё Каримова заявила, что дала признательные показания под давлением следователей.

«Они угрозами вынудили меня взять на себя вину. То, что это я делала ради своего мужа – ложь. Как я могу втыкать в тело своего малыша иглы. Мы ведь шесть лет ждали появление на свет этого ребенка», - заявила Мухайё Каримова, мать девятимесячного Мудассира Каримова.

В МВД Таджикистана 7 июля заявили, что 26-летняя жительница сельсовета Сарикишти района Рудаки намеренно воткнула в тело своего сына 10 металлических иголок, и хотела таким образом вернуть находящегося на заработках в России мужа. В результате чего ребенок получил тяжкий вред здоровью.

Мухайё Каримова говорит, что у нее нет необходимости вернуть находящегося на заработках в России мужа. «Он всего несколько месяцев в год находится на заработках. «Находясь в России, он звонит мне каждый день»,- утверждает женщина.

Мухайё Каримова подтвердила, что ее отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 110 УК Республики Таджикистан (Нанесение тяжкого вреда здоровью), ведётся следствие. Во время следствия ей разрешили находиться рядом с малышом. Мать Мудассира говорит, что она по-прежнему не знает – как иглы оказались в теле ребенка.

Однако, Мухаммадвали Шахидуллозода, прокурор района Рудаки, отвергает заявление женщины о якобы давлении на нее во время допроса. «Никто ее не заставлял, она сама призналась в совершении преступления. Я сам присутствовал при допросе», - говорит прокурор района.

Напомним, в начале тюля врачи национального медицинского центра (Караболо) сообщили, что обнаружили в теле девятимесячного ребенка 10 игл. Они утверждали, что самостоятельно малыш эти иглы проглотить не мог.

Рентген-обследование обнаружило иглы в черепе, нижней части носа, в ногах, на шее и в грудной клетке, а также в других частях тела ребенка. Некоторые иглы уже были глубоко под кожей, и поэтому врачи смогли в ходе первой операции вытащить только 6 игл, еще 4 иглы пока находятся в теле ребенка. По словам врачей, иглы находились в теле как минимум три месяца.

«Сегодня мы провели первую операцию и вытащили из тела ребенка 6 игл. Из-за того, что операция могла бы продлиться очень долго, мы не стали пока извлекать иглы в черепной коробке и в животе. Сами понимаете, что для ребенка перенести сразу столько операций простоневозможно», - сказал 3 июля Шухрат Чориев, заведующий отделением детской хирургии Национального медицинского центра

Врачи отмечают, что если бы ребенок самостоятельно проглотил бы иглы, то он повредил бы себе внутренние органы и они застряли бы в желудочно-кишечном тракте.

Врачи, которые оперировали ребенка, тоже разводят руками: с такой ситуацией они сталкиваются впервые. По словам Шухрата Чориева, две иглы были от швейной машинки, еще извлекли две непонятные металлические острые детали. «Еще две представляют из себя простые иголки. Они не новые, находились в теле ребенка уже некоторое время и покрылись ржавчиной», - сказал он.

Похожий случай произошел в прошлом году в Узбекистане и по результатам расследования дело было передано в суд. Узбекские врачи нашли в теле 11-месячного ребенка 16 игл.