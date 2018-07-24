Тело изнасилованной и убитой в Подмосковье пятилетней таджикской девочки перевезут на родину

CA-NEWS (TJ) - Тело Ваиды, пятилетней таджикской девочки, найденной убитой накануне недалеко от железнодорожной станции в городе Серпухове Московской области, в среду перевезут в Таджикистан.

Абдусалом Саидов, убитый горем отец Ваиды, сообщил Радио Озоди, что тело дочери после проведения судебно-медицинской экспертизы, находится в морге.

«Сегодня мы получим тело… Пока не знаю, перевозим на родину кулябским или душанбинским рейсом», - сказал он сквозь слезы.

По словам Абдусалом Саидов, по факту убийства Ваиды возбуждено уголовное дело. «Следователи допросили нас с женой несколько раз», - говорит отец Ваиды.

По информации российских СМИ, пятилетняя Ваида пропала 22 июля во время прогулки во дворе дома, где проживает семья погибшей.Ребенка искали несколько часов, обыскивали каждый куст. Ее нашли на следующий день там, где проходит заводская железнодорожная ветка. Спасатели обнаружили спортивную сумку, в которой находилось тело Ваиды. Как показала судмедэкспертиза, девочка была изнасилована, а потом убита ударом ножа.

Управление следственного комитета по Московской области сообщило, что по подозрению в совершении преступления задержан 28-летний местный житель 28-летний Александр Семин, житель соседнего дома. Сообщается, что в его квартире были найдены следы обуви девочки и отпечатки ее пальцев. По одной из версий, подозреваемый в убийстве мог заманить девочку игрушкой, пока она каталась по двору. По другим данным, девочку оставила во дворе без присмотра бабушка, торопившаяся в магазин.