Выходец из Узбекистана Рахмат Акилов проведет остаток жизни в самой строгой тюрьме Швеции
- Узбекистан, общество
- 14:00, 24 июля 2018
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|Предыстория: Назвали имя совершившего теракт в Стокгольме гражданина Узбекистана
|Продолжение: Террорист из Узбекистана не будет обжаловать пожизненное заключение в Стокгольме
CA-NEWS (UZ) - Выходец из Узбекистана Рахмат Акилов, приговоренный к пожизненному заключению по делу о теракте в Стокгольме, будет отбывать срок в особом отделении тюрьмы Кумла.
Правоохранители считают, что Акилов может сбежать, поэтому его разместили в самой надежной тюрьме Швеции.
Террориста также ограничат в общении с другими заключенными, поскольку есть опасения, что он повлияет на них своими взглядами на насилие, передают местные СМИ со ссылкой на шведский телеканал SVT.
В июне Стокгольмский суд признал Акилова виновным в смерти пяти человек и в попытке убийства 119 человек.
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