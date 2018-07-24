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  24 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В МВД Казахстана ответили на требования граждан отправить в отставку министра К.Касымова из-за убийства Д.Тена

CA-NEWS (KZ) - Министерство внутренних дел Казахстана провоит служебную проверку Департамента внутренних дел Алматы после убийства фигуриста Дениса Тен.

Как сказал на пресс-конференции замглавы МВД Рашид Жакыпов, по результатам проверки будет решен вопрос об ответственности руководства ДВД.

«Что касается вопроса об отставке министра, вы понимаете, что это не в компетенции Министерства внутренних дел. На этот вопрос у меня нет детального ответа. Министр не вышел на пресс-коференцию, потому что находится в командировке», - отметил вице-министр, отвечая на требования общественности уволить главу ведомства Калмуханбета Касымова.

Р.Жакыпов также добавил, что распространяемые в социальных сетях мнения о том, что полиция по делу Д.Тен задержала первых попавшихся, а не настоящих преступников, не соответствуют действительности.

«Установлены действительные лица, совершившие преступление. Мы располагаем неопровержимыми доказательствами их причастности к данному преступлению», - заявил он.

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