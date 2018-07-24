Кредит от Узбекистана в размере $100 млн для развития бизнеса распределят среди трех таджикских банков

CA-NEWS (TJ) - $100 млн которые выделит Узбекистан для развития предпринимательства в Таджикистане, будут распределены среди трех банков, сообщает Авеста.

Как сообщил на встрече с журналистами председатель ГСБ «Амонатбонк» Рухулло Хакимзода, эти средства будут разделены на три части и распределены среди трех таджикских банков – «Амонатбонком», «Ориенбонком» и банком «Эсхата».

По словам главы «Амонатбонка», распределяемые между указанными банками средства будут выдаваться таджикским предпринимателям в качестве кредита под 8% годовых, если кредит взят на один год, и на 9% годовых, если срок погашения кредита составит от 1 до 3 лет.

Средства, согласно договоренности, предприниматели должны использовать для ввоза товаров из Узбекистана для реализации на территории Таджикистана.

К настоящему времени заинтересованность в получении данного кредита выразили 12 таджикских компаний на общую сумму $19,9 млн., заявки которых предстоит рассмотреть

Напомним, в марте текущего года ГСБ «Амонатбанк» и Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере торгового финансирования, предусматривающее финансирование сделок, связанных с экспортом товаров и услуг из Узбекистана в Таджикистан.

Ранее Ташкент выразил намерение выделить $100 млн. для поддержки таджикских предпринимателей. В рамках данной кредитной линии планируется увеличить объемы экспорта товаров из Узбекистана для их реализации в Таджикистане, чем и займутся таджикские бизнесмены.

Рухулло Хакимзода также сообщил, что кроме Узбекистана на развитие бизнеса в Таджикистане, согласно подписанному соглашению средства в размере 60 млн. юаней выделит Китай. Эти средства получит «Амонатбонк», который, в свою очередь будет выдавать их таджикским предпринимателям в качестве кредита по льготным процентным ставкам сроком до 5 лет.

Ранее сообщалось, что «Амонатбанк» Таджикистана ждет ответа правительства страны по вопросу привлечения и выдачи кредита в китайских юанях.

«Амонатбанк» планировал привлечь 60 млн. юаней, которые будут выделены предприятиям и фирмам для импорта производственно-технологического оборудования.

Кредит в юанях будет иметь целевое использование, то есть кредит, выданный в юанях, должен быть использован только в Китае. Кроме того, такой кредит будет использоваться для импортозамещения. Кредит будет направлен на покупку производственно-технологического оборудования. Срок выдачи кредита составит 3-5 лет.