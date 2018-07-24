Жара, сменившая ливни в Японии, привела к гибели 65 человек

CA-NEWS (CA) - Установившаяся на обширной территории Японии жара привела к гибели 65 человек в течение недели, более 22,5 тыс. человек были госпитализированы с тепловыми ударами, сообщает РИА Новости.

Наибольшее число пострадавших от жары в период с 16 по 22 июля отмечается в столичном регионе, в префектурах Аити, Осака, Саитама, Хёго, Тиба и Киото. Больше половины – люди пожилого возраста.

Жаркая погода в Японии установилась около двух недель назад после нескольких дней обильных ливней, повлекших за собой наводнения и паводки. На протяжении недели столбики термометров на значительной территории страны, включая пострадавшие районы, удерживались на отметке около 35 градусов.

Однако в минувшие выходные температура в ряде регионов резко подскочила к 40-градусной отметке, а в понедельник и вовсе достигла рекордных значений, превысив 41,1 градуса. Рекордные значения были зафиксированы в городе Кумагая префектуры Сайтама. Прежде в Японии самая высокая температура достигла 41 градуса 12 августа 2013 года в районе Симанто префектуры Коти.