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  24 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон провел совещание, посвященное развитию города Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 24 июля провел рабочее совещание, посвященное вопросам развития города Душанбе, сообщает пресс-служба главы государства. В совещании приняли участие руководители ряда министерств и ведомств, столичной мэрии и активисты.

Подводя итоги социально-экономического развития столицы в первом полугодии текущего года, президент призвал к еще более усердной работе, направленной на процветание города и его подготовки к 30-летию государственной независимости Таджикистана.

О мерах по подготовке столицы к празднованию 30-летия государственной Независимости РТ были заслушаны отчеты заместителя премьер-министра страны, руководителя рабочей группы по подготовке столицы к празднованию 30-летия государственной независимости Азима Иброхима и глав столичных районов.

Эмомали Рахмон выразил удовлетворение ходом созидательных работ, проводимых в Душанбе последние два года, призвал активизировать работы по дальнейшему развитию города.

Президент дал конкретные поручения относительно обеспечения стабильной деятельности энергетических объектов, энергоснабжения и теплоснабжения населения, развития промышленного сектора, сфер образования, здравоохранения, культуры, дорожной инфраструктуры, водоснабжения, коммунальных служб, рынков, развития туристической инфраструктуры, спорта и другое.

Также даны поручения по усилению борьбы с преступностью, особенно с коррупцией, экстремизмом и терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и прочими преступлениями.

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