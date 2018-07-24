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  24 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На узбекском телеканале вновь показали эротику
Предыстория: Узбекский телеканал Sevimli TV уволил сотрудников, не вырезавших эротические сцены из фильма

CA-NEWS (UZ) - На телеканале Самарканда "STV" на днях детям показали мультфильм с эротическим содержанием «Полный расколбас», имеющий маркировку 18+.

Об этом сообщило местное издание Hordiq.uz, которое позже, не объяснив причин, удалило это сообщение. В сохранившемся в кэше сообщении отмечается, что мультипликационный ролик, герои которого изображают движения во время полового акта, был показан для детей. Видеоролик был моментально распространён в СМИ и в соцсетях, вызвав большой резонанс среди пользователей.

Напомним, что недавно сообщалось об увольнении сотрудников телеканала "Севимли" (Любимый) за показ в эфире эротических кадров зарубежного фильма «Красотка на всю голову» (I Feel Pretty).

В «бесстыжей сцене», вырезанной телезрителями и распространенной в социальных сетях, показаны кадры из фильма, на которых запечатлены целующиеся мужчина и женщина, а также движения героев фильма, намекающие на совершение ими полового акта.

В тот же день определенная группа телезрителей, посмотревшая этот фильм, начала кампанию по очернению телеканала, показавшего фильм, «противоречащий менталитету узбеков». Некоторые из них выступили с требованием принять жесткие меры в отношении администрации телеканала, «растоптавшей духовность нации».

В тот же день телеканал "Севимли" принёс извинения телезрителям и уволил по меньшей мере трёх своих сотрудников, допустивших ошибку.

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