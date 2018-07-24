В Астане полицейский на патрульной машине наехал на двух детей

CA-NEWS (KZ) - В Астане водитель патрульной машины наехал на двух детей на пешеходном переходе.

По данным пресс-службы Департамента внутренних дел города, он привлечен к административной ответственности «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества» и «Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», которые предполагают штраф от 20 до 40 МРП (48 100 – 96 200 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 9 месяцев и штраф в размере 5 МРП (12 025 тенге) или лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год соответственно.

В отношении полицейского назначена служебная проверка. Материалы направлены в административный суд.

ДТП произошло 20 июля на пересечении улиц Сейфуллина и Рахимова. Патрульная машина наехала на велосипедиста, 2006 года рождения, который перевозил другого ребенка, 2009 года рождения, на пешеходном переходе. Подростки в больницу не обращались. Факт наезда зафиксировала система камер видеонаблюдения.