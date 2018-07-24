Назарбаев поздравил Мирзиеева с днем рождения

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев позвонил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, чтобы поздравить с днем рождения.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава республики пожелал узбекскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

Они с удовлетворением отметили поступательное развитие двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, а также расширение кооперационных связей в Центральной Азии.