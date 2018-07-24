РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Назарбаев поздравил Мирзиеева с днем рождения
Предыстория: Сегодня Шавкату Мирзиёеву исполняется 61 год

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев позвонил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, чтобы поздравить с днем рождения.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава республики пожелал узбекскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

Они с удовлетворением отметили поступательное развитие двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, а также расширение кооперационных связей в Центральной Азии.

print
  • Делегация Госдепа США прибыла в Узбекистан
  • Глава МИД Узбекистана посетит США с рабочим визитом
  • В Улан-Баторе началась летняя школа молодых монголоведов
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×