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  24 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте спешно демонтировали часы в память жертвам 9/11 с надписью "Time to remember"
Предыстория: Хокимият Ташкента заподозрили в отмывании денег

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 24 июля, в Ташкенте, демонтировали часы, установленные на днях, напротив бывшей гостиницы "Россия". Идея установить в центре города часы-мемориал в память жертвам 9/11 со словами "Time to remember" была обсмеяна сегодня ночью в группе Troll.uz в Facebook.

Пользователи соцсетей разместили фото с демонтажем часов с комментариями: "Неужели вот нельзя было тупо прогуглить про эту инсталляцию? Не просто купить и пришпандорить, что стоит немалых денег, а просто тупо поинтересоваться что это за часы!", - пишут пользователи.

"Кто ответит за нерационально использованные средства? За чей счет идет демонтаж? Опять на наши налоги? Вопрос конечно же риторический...", - вторят им другие.

Напомним, что авторы группы Troll.uz заподозрили власти Ташкента в отмывании денег и приобретении инсталляций с китайского сайта Алиэкспресс, с тем, чтобы установить их по всему городу.

"Отдельно стоит сказать про часы напротив бывшей гостиницы Россия. Передайте огромный привет человеку, который решил мемориал в память жертвам 9/11 со словами "Time to remember" использовать в качестве декора города, и побыстрее купите билет ему куда-нибудь на другую планету", - иронизировал Troll.uz.

Галерея: В Ташкенте демонтировали часы-мемориал в память жертвам 9/11 с надписью \"Time to remember\"



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