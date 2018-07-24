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  25 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Хорватии списали долги граждан на 178 млн евро

CA-NEWS (CA) - Правительство Хорватии списало долги 150 тыс. граждан перед налоговыми и другими госорганами на сумму 1,3 млрд кун (около 178 млн евро).

По данным пресс-службы кабмина страны, помощь государства должникам-физическим лицам стала возможна после вступления в силу 21 июля пакета законов о финансовой поддержке граждан. Речь идет о задолженности 326,3 тыс. граждан на общую сумму в 43,6 млрд кун (около 581 млн евро), не считая пеней и процентов. Первыми списали долги размером до 10 тыс. кун (около 1,3 тыс. евро), из-за которых ранее были блокированы личные счета граждан.

«В ходе прошедших выходных, без какой-либо инициативы со стороны граждан с заблокированными счетами, государственное финансовое агентство приступило к исполнению закона и успешно реализовало первый этап. Проведено списание долгов для граждан, которые отвечают требованиям – для 150,4 тысяч человек», - рассказал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Отмечается, что правительство работает над тем, чтобы его примеру последовали органы местного самоуправления и коммерческие структуры: банки, операторы связи и другие.

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