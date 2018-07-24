Монголия полностью будет охвачена исследованием ядра Земли

CA-NEWS (MNG) - Институт астрономии и геофизики академии наук Монголии работает совместно с иностранными учеными и исследователями над полным изучением территории страны от её поверхности до центра Земли, передает Montsame.

По словам директора отдела исследования землетрясений института астрономии и геофизики Л.Улзийбат, исследование началось и на данный момент проводится в западном регионе и горных хребтах Алтая.

Территория страны входит в сейсмический активный регион. «В этой связи, необходимо выявить причины возникновения землетрясения и, самое главное, научиться его предсказывать. То есть, мы работаем именно в этом направлении. Так как, любое землетрясение представляет собой процесс, идущий с некоторой конечной скоростью, с образованием и обновлением множества разномасштабных разрывов, вспарыванием каждого из них с высвобождением и перераспределением энергии», - подчеркнул Л.Улзийбат.

Сейсмические события с выделением огромной энергии не могут происходить в недрах Земли без подготовки. Она должна включать определённые перестройки структуры и геофизических полей, тем большие, чем интенсивней ожидаемое землетрясение. Проявления таких перестроек — аномальные изменения тех или иных параметров геологической среды — выявляются методами геолого-геофизического и геодезического мониторинга. Задача исследования, следовательно, состоит в том, чтобы, располагая необходимыми методиками и аппаратурой, вовремя зафиксировать возникновение и развитие таких аномалий.