В Таджикистане китайская компания TBEA начнет разработку золоторудного месторождения «Верхний Кумарг» до конца текущего года

CA-NEWS (TJ) - Разработку золоторудного месторождения «Верхний Кумарг» планируется начать до конца текущего года. Об этом «Авеста» сообщили в главном управлении геологии Таджикистана, «Таджикглавгеология».

По данным ведомства, в настоящее время государственный комитет по инвестициям и управлению госимуществом страны готовит к предоставлению в нижнюю палату парламента страны проект инвестиционного соглашения между правительством Таджикистана и китайской компанией ТВЕА на разработку месторождения «Верхний Кумарг».

После того, как нижняя палата парламента ратифицирует данное соглашение, китайская компания приступит к разработке месторождения. Ожидается, что практические работы в указанном объекте начнутся до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что китайская компания «ТВЕА Душанбе горная промышленность» получила лицензию на разработку золоторудного месторождения «Верхний Кумарг». Правительство Таджикистана выдало лицензию китайской компании после изучения ее отчета о результатах геологоразведочных работ на указанном месторождении, которые проводились в несколько этапов.

Сообщалось, что китайская компания ТВЕА проводила геологоразведочные работы с использованием новейших технологий. Следовательно, в ходе разработки месторождения указанная компания также использует современные технологии, которые с высокой точностью определяют состав руды, в том числе на наличие золота и других попутных полезных ископаемых.

По словам источника, получение лицензии на разработку месторождения также предусматривает строительство обогатительной фабрики и добычу минералов.

В ведомстве также сообщили, что китайскими специалистами построена автомобильная дорога, ведущая к месторождению. Протяженность указанной дороги составляет около 30 км. Работы проводились за счет финансовых средств компании «ТВЕА Душанбе горная промышленность».

ООО ТВЕА Душанбе горная промышленность является заказчиком и ОАО ТВЕА КНР является генеральным подрядчиком строительства обогатительной фабрики и объектов, связанных с производством золота и других попутных полезных ископаемых.

Напомним, компания ТВЕА получила лицензию на разработку двух золотоносных месторождений в Согдийской области – «Верхний Кумарг» и «Восточный Дуоба».

Право на пользование рудниками китайской компании предоставлено для того, чтобы она вернула свои деньги, потраченные на возведение ТЭЦ «Душанбе-2».