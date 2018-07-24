Путин и Мирзиеев обсудили госвизит президента России в Узбекистан
- Азия и мир, политика
- 16:55, 24 июля 2018
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CA-NEWS (CA) - Состоялся телефонный разговор президент России Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Как сообщается на сайте Кремля, в ходе разговора Путин поздравил Мирзиеева с днем рождения.
Глава Узбекистана отметил отличную организацию прошедшего в России Чемпионата мира по футболу.
В контексте подготовки запланированного на осень 2018 года государственного визита лидера РФ в РУз стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества.
Затронуты также некоторые актуальные темы международной и региональной повестки дня.
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