Путин и Мирзиеев обсудили госвизит президента России в Узбекистан

CA-NEWS (CA) - Состоялся телефонный разговор президент России Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Как сообщается на сайте Кремля, в ходе разговора Путин поздравил Мирзиеева с днем рождения.

Глава Узбекистана отметил отличную организацию прошедшего в России Чемпионата мира по футболу.

В контексте подготовки запланированного на осень 2018 года государственного визита лидера РФ в РУз стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества.

Затронуты также некоторые актуальные темы международной и региональной повестки дня.