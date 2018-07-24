Армен Саркисян поздравил президента Узбекистана с днем рождения

CA-NEWS (UZ) - Президент Армении Армен Саркисян сегодня, 24 июля, направил поздравительное послание президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в связи с днем его рождения. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Армен Саркисян пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья и успехов, народу Узбекистана – мира и процветания.