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  25 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Армен Саркисян поздравил президента Узбекистана с днем рождения

CA-NEWS (UZ) - Президент Армении Армен Саркисян сегодня, 24 июля, направил поздравительное послание президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в связи с днем его рождения. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Армен Саркисян пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья и успехов, народу Узбекистана – мира и процветания.

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