Впервые президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал интервью

CA-NEWS (UZ) - Впервые в истории Узбекистана в день рождения главы государства на государственном телеканале прошло интервью президента Шавката Мирзиёева.

Как сообщил пресс-секретарь президента Комил Алламжонов, интервью прошло в соцсетях в "прямом эфире". Что быть точными, отметим, как видно по фильму, это была запись, переданная в режиме "прямого эфира".

Интервью Мирзиёева было показано в рамках фильма "Господин Президент", в котором глава государства поделился тем, как начинал свой путь, каких принципов придерживался в работе, каких успехов добилась страна за время его президентства.

Фильм транслировался по государственным телеканалам, а также на официальной странице президента в сосетях.