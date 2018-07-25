В Астане начали проверять документы у велосипедистов

CA-NEWS (KZ) - Жителей Астаны попросили отнестись с пониманием к профилактическим мероприятиям полиции против краж велосипедов. Об этом сообщили в ДВД столицы, передает Tengrinews.kz.

В ведомстве подчеркнули, что с начала месяца предотвращено 14 фактов краж велосипедов. «Желательно иметь документы, полученные при покупке велосипеда, если документов на велосипед по каким-то причинам нет, обязательно переписывать или фотографировать серийный номер рамы. При этом быть вооруженным знанием того, что каждый велосипед имеет серийный номер, который расположен на стержне под седлом, на внутренней стороне рамы, либо на кареточном узле рамы. Также желательно сделать фотографию велосипеда целиком «в профиль», запомнить особые приметы велосипеда - «не родные» детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения.

«В случае кражи эти меры значительно помогут в поиске и могут быть решающими для доказательства вашей собственности», - сообщили в ДВД. Также по возможности рекомендуется оснастить велосипед GPS - GSM трекером для контроля его передвижений.

Всего, по данным полиции, с начала летнего сезона проверено 2 335 велосипедов. Как сообщалось ранее, пользователь Facebook опубликовал видео с участием полицейского. сотрудник правоохранительных органов остановил велосипедиста, чтобы показать ему номер рамы - знак, по которому идентифицируются транспортные средства. «При продаже велосипеда вам дается синяя книжка. На книжке тоже нумерация. Цифры должны совпадать. Эту книжку нужно возить с собой, чтобы лишних вопросов не было», - объяснил полицейский на видео.