В Костанае двое полицейских взяты под стражу за халатность по делу об убийстве 18-летней девушки

CA-NEWS (KZ) - Управлением собственной безопасности ДВД Костанайской области по факту халатного исполнения своих обязанностей сотрудниками дорожно-патрульной службы Костанайского РОВД проводится досудебное расследование, передает alau.kz.

Двое полицейских старшина и старший сержант полиции МПС задержаны и водворены в изолятор временного содержания. «20 июля в 22 часа 16 минут от оператора «102» ЦОУ УВД города Костаная полицейские получили сообщение о том, что на трассе Костанай-Затобольск неустановленный мужчина применяет насилие в отношении женщины. Приехав на место происшествия, они тщательно не осмотрели близлежащие к дороге лесопосадки, где в это время находилось тело потерпевшей», — сообщили в ДВД.

Управление собственной безопасности ДВД в действиях сотрудников полиции усматривает преступную халатность, выразившуюся в ненадлежащем выполнении своих служебных обязанностей. Следователем УСБ ДВД вынесено ходатайство об аресте полицейских, которое поддержано судом. В отношении полицейских в настоящее проводится досудебное расследование по статье 371 УК РК «Халатность».

Напомним, 18-летнюю девушку разыскивали в Костанайской области. Тело пропавшей 18-летней девушки обнаружено в лесопосадке. Расследование дела взято на контроль. Составлен фоторобот подозреваемого. Расследованием занимается специальная следственно-оперативная группа.