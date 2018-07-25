Россотрудничество будет работать в особом формате в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - Россотрудничество разрабатывает особый формат культурно-информационной деятельности в Ашхабаде в связи официальной позицией руководства Туркменистана. Об этом заявила глава агентства Элеонора Митрофанова на совещании руководителей представительств и представителей Россотрудничества за рубежом.

«Расширение активизации деятельности на пространстве СНГ является одним из приоритетов работы агентства. Хочу подчеркнуть, что, безусловно, мы должны стремиться к развитию всеобъемлющих связей и культурно-гуманитарного сотрудничества с народами постсоветского пространства. Наши центры функционируют сейчас во всех столицах Содружества, за исключением Ашхабада, где прорабатывается иной формат усиления культурно-информационной работы в связи с официальной позицией туркменского руководства», - цитирует её слова ТАСС.

Глава агентства добавила, что мы с нашими коллегами ведём достаточно длительные переговоры о возможных форматах работы Россотрудничества в Туркменистане и сейчас согласовываем эти форматы.

Митрофанова отметила значимость работы агентства не только в городах, где есть непосредственно Российский центр науки и культуры, но по всей стране. «Принципиально важно включить в эту работу русские школы, университеты, представительства фонда «Русский мир», сеть института Пушкина, а также наших соотечественников. Необходимо выстроить правильные отношения с нашими партнерами, чтобы добиваться синергетического эффекта», - подчеркнула глава организации.