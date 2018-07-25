Более 800 артиллеристов подняты по учебной тревоге на российской военной базе в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Более 800 военнослужащих подняты по учебной тревоге на военной российской базе в Таджикистане в рамках стартовавшего полевого выхода артиллеристов. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, запланировано проведение нескольких учений.

«На 201-й российской военной базе, дислоцированной на территории Таджикистана, стартовал масштабный полевой выход артиллеристов. В учебных мероприятиях задействовано более 800 военнослужащих и порядка 200 единиц вооружения и военной техники, в частности, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», ствольная артиллерия самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также 120-мм минометы. Военнослужащие подняты по тревоге, совершают выход в районы сосредоточения, где займут огневые позиции и выполнят огневые задачи», - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что полевой выход артиллеристов будет проходить на полигоне Ляур, который находится в 30 км южнее города Душанбе. «Расчеты ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов примут участие в нескольких тактических учениях с боевой стрельбой. Полевой выход продлится до 8 августа», - отмечается в тексте.